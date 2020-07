Charlotte, web-star a 12 anni "Che fatica essere un idolo" (Di domenica 12 luglio 2020) Serena Coppetti La giovanissima influencer con 230 milioni di clic: "Tanti fan sono una responsabilità. Ferragni? Sarò me stessa" Charlotte ha 12 anni. Adora cantare, ballare. Le piace truccarsi, anzi «disegnare» sul volto. È ghiotta di sushi. A scuola digerisce male la matematica. Una ragazza come tante che come tante non è. Charlotte ha 600mila follower, di età compresa tra i 4 e i 16 anni. Ha già realizzato quasi 400 video, totalizzando 230 milioni di visualizzazioni su Youtube con punte di 6 milioni a video. È una youtuber. Youtuber di professione, anche se è appena passata in terza media. Ha già scritto un libro, ne ha in programma un altro da scrivere quest'estate. Produce magliette e gadget e ha già alle spalle almeno una ... Leggi su ilgiornale

