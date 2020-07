Cagliari-Lecce: doppio infortunio per gli ospiti, out Falco e Calderoni (Di domenica 12 luglio 2020) Serie di infortuni in Cagliari-Lecce. Dopo il ko fisico di Nainggolan al 30′ anche gli ospiti perdono pezzi importanti nell’11 iniziale. A dare forfait durante il corso del primo tempo è il fantasista Falco per un problema muscolare, al suo posto dentro Farias. Poi al 40′, nel tentativo di fermare Nandez, Calderoni si slancia e rileva un problema alla coscia. Dentro al suo posto Rispoli. Leggi su sportface

