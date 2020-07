Aspi alza l'offerta: 3,4 mld e tariffe più basse. Ma governo ancora diviso (Di domenica 12 luglio 2020) Dopo l'ultimatum del premier, Giuseppe Conte, ieri, i due consigli di amministrazione, prima di Autostrade per l'Italia, poi di Atlantia, hanno messo a punto la nuova proposta di Aspi per mantenere la ... Leggi su tg.la7

Ultime Notizie dalla rete : Aspi alza

Da 3 a 3,4 miliardi: questo il contenuto della nuova proposta per trovare un accordo col governo e scongiurare la revoca della concessione. Confermati 14,5 mld di investimenti sulla rete e disponibili ...ROMA. La società Autostrade mette sul tavolo 3,4 miliardi di euro come indennizzo per il crollo del ponte Morandi sperando così di evitare la revoca della concessione più volte minacciata dal governo.