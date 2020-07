Udinese, Gotti: “Sette opportunità per la salvezza, dobbiamo interpretare le partite” (Di sabato 11 luglio 2020) Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match che vedrà i friulani ospitare la Sampdoria nella trentaduesima giornata della Serie A 2019/2020. Un momento positivo per i bianconeri, reduci da sette punti nelle ultime tre partite: “Questa che arriva è la prima delle nostre sette opportunità per chiudere il discorso salvezza – spiega Gotti – La Sampdoria contro l’Atalanta cercava di aggredire gli avversari, credo che contro di noi saranno più accorti e pronti a ripartire. Hanno molti giocatori che possono fare la differenza. Quagliarella? Lo dirà il campo che sarà il pericolo principale, sicuramente è un grande giocatore.” Da un punto di vista tattico, l’allenatore ... Leggi su sportface

