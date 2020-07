Sampdoria, accordo sul taglio degli stipendi. La situazione (Di sabato 11 luglio 2020) accordo raggiunto tra la Sampdoria e i calciatori per il pagamento degli stipendi durante l’emergenza Coronavirus. La situazione Se da un lato il CdA della Sampdoria, tenutosi ieri in seduta ordinaria, non ha mutato lo scenario societario, dall’altro sono arrivate buone notizie in relazione all’accordo tra il presidente Massimo Ferrero e i calciatori blucerchiati sugli stipendi. A quanto riporta il Secolo XIX, la Sampdoria avrebbe infatti trovato l’intesa con i calciatori sugli stipendi arretrati. I pagamenti, fisso e bonus, dovrebbero essere spalmati su più mensilità, nel pieno rispetto delle norme federali. Prevista, in caso di salvezza, la ... Leggi su calcionews24

Sampdoria - grana Rocha risolta : accordo raggiunto con il Santos La Sampdoria ha raggiunto un accordo con il Santos per il pagamento del difensore brasiliano Kaique Rocha: i dettagli Arrivano buone notizie dal Brasile. La Sampdoria ha risolto una questione in sospeso con il Santos, club che versa ...

clubdoria46 : #Sampdoria, #Ferrero ha raggiunto l'accordo per il taglio degli stipendi -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria accordo Stipendi Sampdoria, accordo raggiunto con i calciatori. La situazione Sampdoria News 24 Sampdoria, accordo sul taglio degli stipendi. La situazione

Se da un lato il CdA della Sampdoria, tenutosi ieri in seduta ordinaria, non ha mutato lo scenario societario, dall’altro sono arrivate buone notizie in relazione all’accordo tra il presidente Massimo ...

Stipendi Sampdoria: clausola in caso di Serie A

La Sampdoria ha definito con i calciatori l’accordo sugli stipendi durante il periodo di emergenza Coronavirus, che ha generato poco guadagno nelle casse blucerchiate negli ultimi mesi. Spunta un malu ...

Se da un lato il CdA della Sampdoria, tenutosi ieri in seduta ordinaria, non ha mutato lo scenario societario, dall’altro sono arrivate buone notizie in relazione all’accordo tra il presidente Massimo ...La Sampdoria ha definito con i calciatori l’accordo sugli stipendi durante il periodo di emergenza Coronavirus, che ha generato poco guadagno nelle casse blucerchiate negli ultimi mesi. Spunta un malu ...