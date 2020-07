Reddito di cittadinanza, beccati due "furbetti" (Di sabato 11 luglio 2020) Un 48enne in odore di Mafia a Corleone e una 60enne che gestiva una casa di riposo a Rimini sono stati denunciati. Leggi su media.tio.ch

fattoquotidiano : Condannato per mafia, percepiva il reddito di cittadinanza: denunciato dei finanzieri. Era stato arrestato insieme… - meb : Abbiamo dimostrato che non servono il reddito di cittadinanza e l'assistenzialismo, serve il lavoro. E abbiamo dimo… - SkyTG24 : Corleone, reddito di cittadinanza a condannato per mafia - Raffa2382 : @Priscil89660680 @BeatriceSpina1 Ormai i comunisti hanno divulgato questo...vedi il risultato con reddito di cittadinanza... - marcomaffei12 : RT @cultura_societa: Reddito di cittadinanza e mafia Lo percepiscono boss della ‘Ndrangheta e uomini della Camorra. I soldi delle nostre ta… -