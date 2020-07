Qualifiche Formula 1 a rischio, la soluzione proposta dalla Fia (Di sabato 11 luglio 2020) Formula 1, il nubifragio potrebbe far saltare le Qualifiche del GP di Stiria programmate per oggi pomeriggio: la soluzione proposta dalla Fia La pioggia battente in Austria potrebbe mettere in subbuglio l’organizzazione del GP di Stiria e far saltare le Qualifiche. Sul Red Bull Ring l’acqua è molta e le condizioni sono molto pericolose. La Fia ha annullato anche le PL3 prevista in tarda mattinata. Le Qualifiche in programma per le 15.00 potrebbe non partire. La Safety Car ha completato una serie di giri sulla pista per valutarne la visibilità e la pericolosità. Micheal Masi, direttore di gara, ha già proposto la soluzione migliore per risolvere il problema: “Nel peggiore degli scenari, potrebbero avere ... Leggi su zon

Formula 1 - GP Austria : qualifiche a rischio rinvio per la pioggia Le qualifiche del GP d’ Austria sono a rischio rinvio per la pioggia . Possibile recupero a poche ore dalla gara. SPIELBERG ( Austria ) – Le qualifiche del GP d’ Austria , secondo appuntamento con la Formula 1, sono a forte rischio ...

Le del GP d’ sono a per la . Possibile recupero a poche ore dalla gara. SPIELBERG ( ) – Le del GP d’ , secondo appuntamento con la 1, sono a forte ... Formula 1 - piove a dirotto e qualifiche a rischio. Ecco gli ultimi aggiornamenti piove a dirotto sul circuito del Red Bull Ring e le terze prove libere del Gran Premio di Stiria di Formula 1 e qualifiche sono in dubbio. Il meteo ha già fermato la Formula 3 che dopo qualche incidente è stata interrotta la sessione ...

a sul circuito del Red Bull Ring e le terze prove libere del Gran Premio di Stiria di 1 e sono in dubbio. Il meteo ha già fermato la 3 che dopo qualche incidente è stata interrotta la sessione ... Formula 1 - Wolff : “Non sono sicuro si possano fare le qualifiche” “Adesso è impossibile girare in pista: non sono sicuro che la qualifica si possa fare, ma in caso c’è anche domani mattina”. Lo ha dichiarato il team principal della Mercedes, Toto Wolff, pochi minuti dopo la ...

SkySportF1 : F3 interrotta, pioggia a dirotto su Spielberg. #F1 alle 12 LIVE su Sky Sport F1, canale 207 #SkyMotori #Formula1 - SkySportF1 : F1 LIVE, piove in Austria: Libere 3 posticipate e in dubbio Le ultime ? - SkySportF1 : Sebastian Vettel fuori dal Q3! (?? #Q2) Il LIVE ? - zazoomblog : Formula 1 Wolff: “Non sono sicuro si possano fare le qualifiche” - #Formula #Wolff: #sicuro #possano - sportface2016 : #Formula1, #GPAustria: le parole di Toto #Wolff -