Probabili formazioni Udinese Sampdoria: Quagliarella titolare, torna Sema (Di sabato 11 luglio 2020) Probabili formazioni Udinese Sampdoria: ancora panchina per Fabio Quagliarella, Gotti conferma Lasagna-Okaka Scontro salvezza tra due squadre in un buon momento di forma. I friulani sono tredicesimi in classifica con 35 punti, frutto di 9 vittorie, 8 pareggi e 14 sconfitte, e hanno 3 lunghezze di vantaggio sui genovesi, sedicesimi a quota 32, con un cammino di 9 vittorie, 5 pareggi e 17 k.o. Per entrambe le formazioni l’obiettivo è provare a centrare i 3 punti per allontanarsi dalla zona più calda e avvicinare quota 40. COME ARRIVA L’Udinese – Gotti deve fare i conti con qualche acciacco a centrocampo. Oltre al lungodegente Madragora rischia di stare fuori anche Jajalo. In caso di forfait pronto Walace con ai lati gli intoccabili De Paul ... Leggi su calcionews24

Probabili formazioni Lazio Sassuolo : le ultimissime Domani pomeriggio alle ore 17.15 Lazio Sassuolo si sfideranno allo stadio Olimpico di Roma per la 32.a giornata di campionato, match molto importante soprattutto per i biancocelesti che oltre a rincorrere la Juventus che in questo momento ...

Domani pomeriggio alle ore 17.15 si sfideranno allo stadio Olimpico di Roma per la 32.a giornata di campionato, match molto importante soprattutto per i biancocelesti che oltre a rincorrere la Juventus che in questo momento ... Napoli-Milan : orario - dove vederla in diretta TV - streaming LIVE e probabili formazioni Napoli e Milan in campo domani sera, si affronteranno faccia a faccia allo Stadio San Paolo di Napoli in quello che si preannuncia un match d'altissima classifica ricco di contenuti e di spettacolo. dove e quando si gioca Il big-match ...

Napoli e Milan in campo domani sera, si affronteranno faccia a faccia allo Stadio San Paolo di Napoli in quello che si preannuncia un match d'altissima classifica ricco di contenuti e di spettacolo. e quando si gioca Il big-match ... Probabili formazioni Parma Bologna : torna Soriano - Kucka prima punta? Probabili formazioni Parma Bologna: Mihajlovic ritrova Soriano mentre D’Aversa starebbe pensando a Kucka prima punta Il Parma per rialzare la testa dopo ben quattro sconfitte consecutive, il Bologna per dimostrare che non è quello visto ...

JournalSoldout : ??| Serie A, Brescia-Roma ??| Dzeko-Out! Lopez, cambia solo in difesa #SoldOut Brescia-Roma, probabili formazioni:… - ArmandoAreniell : Probabili formazioni #Granada-#RealMadrid - TuttoFanta : ??#INTER: rimane ancora in dubbio la presenza di #Lukaku, alle prese con un fastidio tra l'adduttore della coscia de… - Notiziedi_it : Brescia-Roma, ore 21.45: probabili formazioni - MagicoMagicoEmi : RT @passione_inter: Le probabili formazioni di Inter-Torino: dubbio Lukaku, la scelta su Eriksen. Novità a centrocampo - -