Previsioni Meteo, il tempo della prossima settimana: più fresco, più ventoso e con piogge ricorrenti (Di sabato 11 luglio 2020) Previsioni Meteo – Stiamo monitorando da diversi giorni l’evoluzione del tempo per la prossima settimana poiché tutti i dati modellistici sono orientati per un più deciso cambiamento del tempo a scala generale sull’Italia. Abbiamo già ampiamente scritto circa la tendenza dell’alta pressione oceanica a spostare i suoi massimi più verso i settori occidentali europei e, di conseguenza, con progressiva perdita di protezione, rispetto agli attacchi instabili atlantici, in corrispondenza del Mediterraneo centrale e anche dell’Italia. Le proiezioni, sino a ieri, pur evidenziando una crisi barca in corrispondenza dei nostri settori e senz’altro l’avvento di una circolazione più fresca e ... Leggi su meteoweb.eu

meteosiena : #Meteo #Siena: Previsioni per : agg.00:00 - la_meteo_it : #La-meteo.it #lameteo #meteo - VIDEO METEO Previsioni meteo per domenica 12 luglio. Rinfresca ma con pochi temporal… - Centrometeo : Seconda Decade Luglio 2020: Estate a pieno regime, ma non mancheranno i temporali al Nord - Centrometeo : Seconda Decade Luglio 2020: Estate a pieno regime, ma non mancheranno i temporali al Nord - mtvgobservatory : Previsioni meteo per la provincia di Avellino per il giorno 12/07/2020 -