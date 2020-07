NBA, medico Di Fiori: “Se un giocatore è positivo, non gioca per almeno due settimane” (Di sabato 11 luglio 2020) “Se nella bolla di Disney World spunterà qualche giocatore positivo al covid-19, prevediamo almeno due settimane di quarantena“. Queste le parole del dottor John Di Fiori, ex presidente della Società americana di medicina sportiva e attuale direttore della medicina sportiva NBA, in vista della ripresa della stagione. Il campionato, interrotto a causa dell’emergenza sanitaria, riprenderà il 31 luglio nel parco divertimenti di Orlando, in Florida. Le 22 squadre sono già tutte presenti (e in quarantena) a Disney World e alcune hanno già ripreso gli allenamenti di gruppo. Misure anticontagio e regole ferree uniti a controlli continui per far sì che si possa concludere il campionato, nonostante la situazione degli Stati Uniti continui a ... Leggi su sportface

