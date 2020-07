Lazio, Leiva: «Manca fiducia. Servono punti per la Champions» (Di sabato 11 luglio 2020) Lucas Leiva ha commentato la sconfitta subita all’Olimpico contro il Sassuolo: le dichiarazioni del centrocampista della Lazio Lucas Leiva, centrocampista della Lazio, ha analizzato la terza sconfitta consecutiva in Serie A contro il Sassuolo. «Siamo arrabbiati per il risultato, ma non ci sentiamo sotto pressione. Eravamo abituati a vincere spesso, ora dobbiamo uscire da questa situazione. Contro Udinese e Juventus ci aspettano due trasferte insidiose, vogliamo fare punti per conquistare la qualificazione in Champions League. Ora dovremo parlare tra di noi e con lo staff, proiettandoci al futuro e lasciandoci alle spalle il presente. Dobbiamo ritrovare fiducia. Il Sassuolo ha ricominciato bene dopo il lockdown. Nel primo tempo abbiamo fallito il gol del ... Leggi su calcionews24

Leiva scuote la Lazio : "Siamo già usciti da momenti duri. Guardiamo avanti" ROMA - La Lazio non si sblocca nemmeno contro il Sassuolo. Perde ancora, la squadra di De Zerbi ribalta il gol di Luis Alberto con Raspadori e Caputo nel finale.

Lazio-Sassuolo - i convocati di Inzaghi : c'è Lucas Leiva Sono ventiquattro i convocati di Simone Inzaghi per Lazio-Sassuolo , match valido per la trentaduesima giornata di Serie A 2019/2020. Allo stadio Olimpico i biancocelesti devono assolutamente tornare alla vittoria e per far ciò proveranno ad ...

Lazio-Sassuolo - i convocati di Inzaghi : Leiva c'è ROMA - L'allenatore della Lazio , Simone Inzaghi, ha reso noto l'elenco dei giocatori convocati per la sfida al Sassuolo. All'Olimpico i biancocelesti vogliono ricominciare a fare punti per rimettersi ...

