Koulibaly: «Se De Laurentiis mi proponesse di restare a Napoli per sempre non direi di no» (Di sabato 11 luglio 2020) La Gazzetta dello Sport intervista Kalidou Koulibaly. Conferma di essere stato contattato da Victor Osimhen e di essersi confrontato con l’attaccante del Lille sul tema razzismo, perplessità del calciatore relativamente alla scelta di sbarcare in Italia. «È vero che mi ha chiamato. Abbiamo parlato del razzismo, gli ho detto che venendo a Napoli non avrà di questi problemi, sceglierà la città giusta. Anch’io ho provato l’amarezza dell’insulto razzista, ma mai a Napoli. L’ho tranquillizzato, gli ho detto che se dovesse venire, avrà la migliore scelta. Poi, il resto dovranno farlo i dirigenti». Parla del suo rapporto con Napoli. «La mia famiglia sta molto bene a Napoli e questo mi rende felice. Se sono qui da sei anni ... Leggi su ilnapolista

Il Mattino : Koulibaly può restare - De Laurentiis non lo cede per meno di 90 milioni Saranno cinque o sei i calciatori che lasceranno Napoli a fine stagione. Milik, Allan, Ghoulam, Lozano e Callejon. Non Koulibaly , scrive il Mattino . “Il senegalese sa quali sono le condizioni per poter lasciare il club azzurro. De Laurentiis ...

Saranno cinque o sei i calciatori che lasceranno Napoli a fine stagione. Milik, Allan, Ghoulam, Lozano e Callejon. Non , scrive il . “Il senegalese sa quali sono le condizioni per poter lasciare il club azzurro. De ... Calciomercato Napoli – Offerta del Manchester United per Koulibaly – la risposta di De Laurentiis Archiviata con successo la Coppa Italia, è già tempo di pensare concretamente al Calciomercato anche per il Napoli , che potrebbe apportare diverse modifiche alla propria rosa come anche fatto trapelare Gennaro Gattuso poco prima della ...

Archiviata con successo la Coppa Italia, è già tempo di pensare concretamente al anche per il , che potrebbe apportare diverse modifiche alla propria rosa come anche fatto trapelare Gennaro Gattuso poco prima della ... Koulibaly : De Laurentiis non cede all’offerta di 60 milioni del Liverpool Koulibaly: De Laurentiis non cede all’offerta di 60 milioni del Liverpool I reds hanno... L'articolo Koulibaly: De Laurentiis non cede all’offerta di 60 milioni del Liverpool proviene da ForzAzzurri.net.

