Izabel Goulart tradisce Trapp con Neymar? Calcio e gossip: tanti precedenti da Terry a Icardi (Di sabato 11 luglio 2020) L’ultimo clamoroso gossip nel mondo del Calcio è legato al fuoriclasse brasiliano Neymar, che avrebbe una relazione in gran segreto con la fidanzata dell’ex compagno di squadra Trapp: ecco i precedenti più recenti. Izabel Goulart sarebbe al centro di un clamoroso gossip amoroso con il suo promesso sposo Kevin Trapp e il fuoriclasse brasiliano Neymar. … L'articolo Izabel Goulart tradisce Trapp con Neymar? Calcio e gossip: tanti precedenti da Terry a Icardi NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Neymar sta frequentando la modella Izabel Goulart, ex fidanzata e quasi moglie di Kevin Trapp, ex compagno di squadra dello stesso fantasista brasiliano. A divulgarlo è stato il settimanale ‘Chi’, con ...Vatti a fidare degli ex compagni di squadra. Questo deve aver pensato il portiere Kevin Trapp una volta scoperto il presunto gossip tra la sua ex fidanzata, la modella Izabel Goulart, e Neymar, gioiel ...