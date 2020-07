I calciatori dell’Inter contestano a Conte gli allenamenti troppo duri (Di sabato 11 luglio 2020) Stando a quanto scrive La Stampa, c’è malContento in casa Inter, anche tra i calciatori. I nerazzurri Contestano al tecnico, Antonio Conte, i metodi di allenamento troppo duri. Si sarebbero già confrontati tra loro, convinti della necessità di rallentare. “L’intensità atletica è una delle caratteristiche principali del metodo Conte. Di fronte a questo strano campionato, che non conosce sosta, non tutti sono convinti che il martellamento sia produttivo. Alcuni giocatori della rosa nerazzurra ritengono che gli allenamenti condotti alla Pinetina, dalla ripresa dell’attività, siano stati troppo duri in rapporto alle tempistiche della ... Leggi su ilnapolista

I calciatori dell’Inter : niente allenamenti finché non saremo certi di essere tutti negativi I calciatori dell’Inter frenano sulla ripartenza. Vogliono essere certi che non ci siano contagiati in squadra e poi, solo poi, tornare ad allenarsi. Lo scrive il Corriere della Sera. “Prima la salute, poi il calcio. Il messaggio arriva ...

napolista : I calciatori dell’Inter contestano a Conte gli allenamenti troppo duri Su La Stampa. Sul tema non dovrebbe esserci… - LCafeinter : RT @Fraboys69: Che poi con Pastorello non si può parlare nemmeno della tanto citata“Tassa da pagare”,dato che il migliore che ha è Lukaku.C… - Fraboys69 : Che poi con Pastorello non si può parlare nemmeno della tanto citata“Tassa da pagare”,dato che il migliore che ha è… - DavideMangia22 : #Conte non sarà l'allenatore dell'#Inter 2020/21 i risultati e l'atteggiamento dei calciatori dimostrano di sapere… - christian_tttt : Calciatori perdenti. È questo il problema dell’Inter. Prima lo capisce la dirigenza meglio è. Via il vecchio gruppo. @Inter -

Ultime Notizie dalla rete : calciatori dell’Inter Hellas Verona-Inter 2-2 | le pagelle della squadra allenata da Antonio Conte Zazoom Blog