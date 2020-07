F1, GP Stiria 2020. Hamilton in pole: “Mi piace la pioggia, sono contento dopo giornata complicata” (Di sabato 11 luglio 2020) “sono assolutamente contento dopo una giornata complicata per il meteo con condizioni terribilmente difficili, non si vedeva neanche dove andavamo. sono grato per la pioggia, mi piace sempre. Siamo preparati per entrambe le condizioni, la pole è la posizione dalla quale voglio partire e sono contento di non aver commesso nessun errore”. È questo il commento di Lewis Hamilton dopo la pole position conquistata nella qualifica del Gran Premio di Stiria.“Mi sono preso un brutto spavento al penultimo giro, ma sono riuscito a fare un ultimo giro molto pulito. Adoro queste giornate – ha ... Leggi su sportface

F1 - GP Stiria 2020. Verstappen dopo le qualifiche : “Il passo è stato buono” “Sono state delle buone qualifiche , abbiamo faticato in condizioni di bagnato estremo perché non riuscivo a spingere al massimo nelle curve consecutive. Ho cercato di moderare la velocità per restare in pista, comunque il secondo ...

"Sono state delle buone qualifiche, abbiamo faticato in condizioni di bagnato estremo perché non riuscivo a spingere al massimo nelle curve consecutive. Ho cercato di moderare la velocità per restare in pista, comunque il secondo ..."

Spielberg, Austria, 11 luglio 2020 - Lewis Hamilton su Mercedes centra la pole position sotto la tempesta di Spielberg, in Austria. Alle sue spalle la Red Bull di Max Verstappen, in seconda fila ...

