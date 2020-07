Ennio Morricone, l’orchestra della paura (Di sabato 11 luglio 2020) A partire dagli anni Cinquanta si rafforza sempre più nel nostro paese il cosiddetto cinema di genere, un mondo popolato da filoni quali l’eroico-mitologico (Ercole, Maciste, Ursus, Sansone), il western nelle sue forme più variegate, lo spionaggio all’italiana (risposte – anche parodiche – alle imprese di James Bond o di altri agenti segreti del cinema straniero), i Supermen all’italiana o l’exotica-erotica (da Bora-Bora alla saga di Emanuelle nera). Non sorprende quindi che musicisti come Ennio Morricone, Piero Piccioni, Piero Umiliani, … Continua L'articolo Ennio Morricone, l’orchestra della paura proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

(ANSA) – NAPOLI, 10 LUG – E’ il primo festival ‘fisico’ dell’era post Covid: dal 12 luglio l’Ischia Global Film & Music, 18esima edizione, riporta il cinema in sala con oltre settanta film ma anche co ...«Larger than Life», qualcosa che è «più grande della vita stessa». L’espressione che usa il mondo anglofono si attaglia perfettamente a certe figure nella storia delle arti musicali che sembrano racch ...