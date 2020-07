Covid-19, a Tel Aviv protesta di massa contro Netanyahu (Di sabato 11 luglio 2020) «Il governo pensa che i lavoratori autonomi siano ricchi e in grado di reggere la crisi, ma non è così, molti di noi sono rovinati, io non so dove sbattere la testa. La fame ci ucciderà più del coronavirus, le promesse non si possono mangiare». Un commerciante raccontava ieri sera con queste parole a una tv locale il suo dramma, simile a quello che vivono le molte migliaia di dimostranti che si sono radunati a Tel Aviv per la prima … Continua L'articolo Covid-19, a Tel Aviv protesta di massa contro Netanyahu proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Notiziedi_it : Megaprotesta a Tel Aviv contro le misure anti-Covid del governo - Inserandipity : Stranamente,lo ricordo per altro : mi ha colpito (ed insegnato per il Covid - 19) il suo stile di vita... Praticame… - assurdbanipal : @Cambiacasacca Anche io ci spero sempre quando la cameriera mi chiede il tel.. poi capisco che è per il Covid.. ma sperare non costa nulla! -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Tel Megaprotesta a Tel Aviv contro le misure anti-Covid del governo AGI - Agenzia Italia Svizzera, 108 i contagiati

Nelle ultime 24 ore in Svizzera sono stati registrati 108 nuovi casi di coronavirus e nessun decesso. Dall’inizio della pandemia sono ormai 32'798 le persone risultate positive. Ad oggi sono 640 quell ...

Gli aiuti non arrivano, proteste in Israele

TEL AVIV - Diverse migliaia di dimostranti - 30mila secondo le autorità, 80 secondo fonti non ufficiali - sono scesi in piazza stasera a Tel Aviv, in piazza Rabin, per protestare contro il governo di ...

Nelle ultime 24 ore in Svizzera sono stati registrati 108 nuovi casi di coronavirus e nessun decesso. Dall’inizio della pandemia sono ormai 32'798 le persone risultate positive. Ad oggi sono 640 quell ...TEL AVIV - Diverse migliaia di dimostranti - 30mila secondo le autorità, 80 secondo fonti non ufficiali - sono scesi in piazza stasera a Tel Aviv, in piazza Rabin, per protestare contro il governo di ...