Cesare Battisti fa ricorso: "In carcere poco cibo e di scarsa qualità" (Di sabato 11 luglio 2020) Il cibo servito nel carcere di Massama, a Oristano, sarebbe poco e di scarsa qualità, tanto che rischierebbe di compromettere la già minata salute dell’ex terrorista Cesare Battisti. Per questa ragione ha deciso di presentare ricorso al tribunale di Sorveglianza di Cagliari dall’ex latitante.Battisti dal gennaio 2019 è detenuto nell’istituto penitenziario di Oristano dove, ancora in regime di isolamento, sta scontando i due ergastoli cui è stato condannato per quattro omicidi commessi alla fine degli anni Settanta.L’ex militante dei Pac, Proletari armati per il comunismo, soffre di diverse patologie e il poco cibo che gli viene somministrato in cella ... Leggi su huffingtonpost

Il terrorista Cesare Battisti torna in libreria. E la sinistra francese lo celebra Dal carcere non ha smesso di scrivere. E ora Cesare Battisti , considerato dalla sinistra intellettuale più uno scrittore che un terrorista , torna in libreria. E si prepara ad essere accolto con tutti gli onori dalla critica francese di ...

Cesare Battisti resta in carcere : magistrati gli negano i domiciliari Cesare Battisti deve resta re in carcere . Lo hanno deciso i giudici del Tribunale di sorveglianza di Cagliari a cui il suo avvocato Davide Steccanella aveva presentato una richiesta di scarcerazione lo scorso 10 maggio adducendo come motivazione le ...

Nessun rischio contagio per Cesare Battisti : rimane in carcere Cesare Battisti, il terrorista dei Pac condannato all'ergastolo, non era a rischio contagio da coronavirus nel carcere di Oristano: le motivazioni del Tribunale. Nessun rischio di contagio per Cesare Battisti nel carcere di Oristano, ...

