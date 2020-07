Veron: «Quanto mi piacerebbe giocare in quest’Atalanta» (Di venerdì 10 luglio 2020) Juan Sebastian Veron, ex centrocampista argentino, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole Juan Sebastian Veron, ex centrocampista argentino, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole su Juventus e Atalanta: «Quanto mi piacerebbe giocare in quest’Atalanta! Tutti corrono, lottano, sanno sempre che cosa fare. Io mi sarei trovato benissimo: alzavo la testa e lanciavo». DYBALA-GOMEZ – «Hanno il pallone nel cervello, quei due. Il Papu mi ha stupito: crescita incredibile negli ultimi anni. È diventato uomo-squadra. Dybala è talento puro. Vedere come tocca il pallone è uno spettacolo, per certi movimenti e per il modo di dribblare ricorda un campione che a noi argentini è rimasto ... Leggi su calcionews24

