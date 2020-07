Temptation Island, falò di confronto tra Alessandro e Sofia: colpo di scena, i due escono insieme (Di venerdì 10 luglio 2020) Dopo appena una settimana di permanenza sull’isola, Alessandro ha richiesto il falò di confronto con la sua fidanzata Sofia ed ora, alla seconda puntata di Temptation Island, i due si sono incontrati faccia a faccia. Le immagini giunte al 47enne riguardo gli atteggiamenti e le dichiarazioni fatte dalla sua fidanzata al single Alex l’avevano mandato su tutte le furie. “Mi ha ucciso dentro, per me lei non esiste più”, così Alessandro si confida con Filippo Bisciglia prima di veder arrivare Sofia al falò di confronto. Poi, improvvisamente, dopo l’arrivo di Sofia la situazione sembra quasi ribaltarsi. La 30enne non cede alle accuse di Alessandro e parte al ... Leggi su ilcorrieredellacitta

