Percassi: “Per noi è un momento storico, giocheremo con determinazione” (Di venerdì 10 luglio 2020) Intervenuto subito dopo i sorteggi della Champions League, ha parlato il presidente dell’Atalanta, Percassi. Queste le parole del numero uno bergamasco dopo aver pescato il PSG dall’urna di Nyon; “Per l’Atalanta è un sogno essere qui, per la nostra città è qualcosa di storico. Il PSG? E’ un avversario fortissimo, noi giocheremo con tanta umiltà e determinazione. Sarà una partita memorabile per noi e farà bene alla crescita del club”. Foto: twitter Atalanta L'articolo Percassi: “Per noi è un momento storico, giocheremo con determinazione” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

