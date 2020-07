Mino Martinazzoli, i capi e i leader (Di venerdì 10 luglio 2020) Mino Martinazzoli, uno dei più raffinati esponenti della sinistra Dc, amava dire che “nella prima repubblica c’erano i leader, nella seconda invece ci sono soltanto più i capi”. Lo diceva all’inizio degli anni duemila e non ha avuto il tempo di conoscere la classe dirigente approdata a Roma nel 2013 per non parlare - ahimè - di quella andata al governo nel 2018. Dove, semplicemente, la categoria dei capi e dei leader è pressochè scomparsa perchè, nel frattempo, è scomparsa anche la politica. Almeno quella politica che era cara a Martinazzoli e a tutti coloro che prima di ricoprire delle responsabilità istituzionali già avevano una robusta cultura politica alle spalle. Come sempre una ... Leggi su huffingtonpost

Mino Martinazzoli, uno dei più raffinati esponenti della sinistra Dc, amava dire che "nella prima repubblica c'erano i leader, nella seconda invece ci sono soltanto più i capi". Lo diceva all'inizio d ...

Mino Martinazzoli, uno dei più raffinati esponenti della sinistra Dc, amava dire che "nella prima repubblica c'erano i leader, nella seconda invece ci sono soltanto più i capi". Lo diceva all'inizio d ...