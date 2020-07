In giro di notte con coltello e attrezzi da scasso: denuncia e foglio di via per 35enne (Di venerdì 10 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAriano Irpino (Av) – Non si ferma la controffensiva posta in essere dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino per il contrasto ai reati predatori, in particolare ai furti in danno di esercizi pubblici ed abitazioni. I Carabinieri della Stazione di Ariano Irpino, nel corso di servizio di perlustrazione notturna, hanno proceduto al controllo di una potente BMW che, con fare sospetto, si aggirava nella Città del Tricolle: l’anomalo atteggiamento manifestato dall’automobilista ha indotto i Carabinieri ad approfondire il controllo. All’esito della perquisizione, nell’abitacolo dell’auto sono stati rinvenuti vari attrezzi da scasso ed un grosso coltello di cui l’uomo non era in grado di giustificarne il porto. Il 35enne, che non ha ... Leggi su anteprima24

