Far Cry 6, dopo il leak arriva la conferma da parte di Ubisoft della presenza di Giancarlo Esposito (Di venerdì 10 luglio 2020) Anche se l'evento Ubisoft Forward si terrà questa domenica, in rete è trapelato un leak che mostra la copertina di Far Cry 6, e ora la società ha prodotto un breve teaser per il prossimo capitolo che ci consente di dare uno sguardo al grande protagonista. La breve clip mostra Giancarlo Esposito di Breaking Bad che fuma un sigaro.Il leak come detto ha rivelato che Esposito apparirà in Far Cry 6, e ciò è supportato da questo tweet proveniente dall'account ufficiale di Far Cry. Far Cry 6 si svolgerà in un paradiso tropicale chiamato Yara, dominato dal dispotico Anton Castillo e suo figlio Diego. Sembra probabile che Esposito interpreti il ​​ruolo del vecchio Castillo.Questo tweet sembra voler riconoscere il ... Leggi su eurogamer

