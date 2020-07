Demme non si sbilancia: "Prematuro parlare di scudetto per l'anno prossimo" (Di venerdì 10 luglio 2020) Il Napoli è seconda nel girone di ritorno. Soltanto l'Atalanta ha fatto meglio, chiaro segnale che la cura Rino Gattuso ha funzionato eccome. Leggi su tuttonapoli

EriErvinsadiku : @tcarapezza Non prendo per il culo, Demme. Ma non credo che la sua opinione abbia molto peso. Mai sentito un giocat… - 1926_cri : RT @tuttonapoli: Demme a KKN: 'Posti e cibo, Napoli non ha paragoni! Barça? Saremo all'altezza! Su Gattuso e il Milan...' - sscalcionapoli1 : Demme a KKN: 'Posti e cibo, Napoli non ha paragoni! Barça? Saremo all'altezza! Su Gattuso e il Milan...' #featured - macho_morandi : Cosa dici demme, e’ un alcolizzato che non lo conosce nessuno - 1devilnevercry : @DribblingWorld Non è Demme, ma nemmeno lontanamente -