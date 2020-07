Covid, Hong Kong chiude le scuole (Di venerdì 10 luglio 2020) L'Oms invoca misure speciali per l'America Latina. I servizi sanitari sono al collasso. L'intero governo brasiliano sottoposto a tampone dopo la positività di Bolsonaro Leggi su tg.la7

Ultime Notizie dalla rete : Covid Hong Borsa: Asia debole su focolai Covid, male Hong Kong ANSA Nuova Europa Indici globali contrastati, salgono i nuovi contagi da coronavirus

L’aumento dei contagi da Covid-19 torna a pesare sugli indici globali. Si temeva che l’Europa avrebbe risentito della chiusura al ribasso degli indici asiatici, dove anche la Cina ha posto un freno al ...

