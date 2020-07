Altro che camici donati. Una e-mail inguaia il cognato di Fontana. La versione di Dini non sta in piedi. L’imprenditore inviò al Pirellone persino il tariffario (Di venerdì 10 luglio 2020) Alla faccia della donazione. Dall’inchiesta sull’affaire camici che sta tormentando il Pirellone spunta un documento che inguaia Andrea Dini, cognato del governatore lombardo e proprietario di Dama, e ne smonta la versione secondo cui non c’è stata alcuna vendita ma che si è trattato di un semplice dono. Una tesi ripetuta a lungo nell’ultimo mese ma che si scioglie come neve al sole davanti alla lettera, firmata in calce proprio da Dini, con cui la sua azienda proponeva una serie di dispositivi medici, tra cui i camici, con i prezzi in bella mostra. Peccato che Dini, erede di una famiglia di imprenditori di Varese, sostenesse che tutto è accaduto per un fraintendimento tanto che, ... Leggi su lanotiziagiornale

Caso camici Lombardia, indagato il cognato di Fontana. I magistrati: fornitura non donazione

Non sarebbe stata una donazione ma una fornitura quell'offerta di camici e altro materiale per un valore di 513 mila euro, durante l'emergenza Covid, da parte della Dama, società di cui la moglie del ...

