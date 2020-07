WhatsApp Business, con 50 milioni di utenti al mese, lancia i QR Code e non solo (Di giovedì 9 luglio 2020) Facebook annuncia l’arrivo di importanti novità su WhatsApp Business come i QR Code e i cataloghi condivisibili con altre applicazioni L'articolo WhatsApp Business, con 50 milioni di utenti al mese, lancia i QR Code e non solo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

Pier_Barbaro : #Marketing Must Read: WhatsApp Business, due nuove funzionalità per le aziende | Engage - Engage_Magazine : WhatsApp Business, due nuove funzionalità per le aziende - puntotweet : WhatsApp Business: 50 milioni di utenti e novità - - campitelli_ads : @WhatsApp #Business Perchè implementarlo nella nostra #AttivitàLocale e come può agevolarci il lavoro, specialment… - FelipeGuMo : Per differenziarsi nell’oceano della concorrenza è necessario adottare strumenti di comunicazione multicanale adegu… -