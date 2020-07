Udinese, tre punti d’oro a Ferrara. Apre De Paul, chiude Lasagna (Di giovedì 9 luglio 2020) Vince a Ferrara l’Udinese, che si impone con un secco 3-0 sulla SPAL. Il risultato non è mai stato in discussione e, a sbloccare la gara, ci ha pensato il solito Rodrigo De Paul: al 18′, l’argentino recupera palla appena al di fuori del limite dell’area avversaria e scarica un tiro rasoterra centrale, che inganna Letica e si insacca. Il raddoppio, invece, è firmato da Stefano Okaka, che si fa trovare pronto dopo che un tiro di De Paul viene respinto dalla difesa. Infine, all’81’, Kevin Lasagna chiude i giochi: pescato da un lancio di Fofana, non fallisce davanti al portiere. CLASSIFICA: Juventus 75; Lazio 68; Atalanta 66; Inter 64*; Napoli, Roma 51, Milan 49; Sassuolo 43; Hellas Verona 42*; ... Leggi su alfredopedulla

