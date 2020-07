Truccati gli appalti delle Forze armate. Tra gli arrestati un generale e un colonnello (Di giovedì 9 luglio 2020) Un generale ispettore dell'aeronautica militare, un colonnello dell'aeronautica, in servizio all'aeroporto di Pratica di Mare, e un brigadiere capo della Guardia di Finanza ai domiciliari oltre a due colonnelli, un tenente e un brigadiere generale dell'aeronautica militare sospesi dal servizio. È il risultato dell'operazione condotta dalla polizia di stato, coordinata dal procuratore aggiunto Paolo Ielo e dal pm Antonio Clemente, che ha svelato un sistema di tangenti e corruzione negli appalti per le forniture a Esercito, Carabinieri, Aeronautica e Guardia di Finanza per un valore complessivo di 18,5 milioni di euro. Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile, hanno avuto origine da un'altra inchiesta a Frosinone su un'associazione per delinquere finalizzata all'evasione fiscale e alla creazione di fondi neri ... Leggi su agi

AnnickQuemper : Ma per gli appalti truccati c’è qualcuno che è sorpreso ?? - GiuCampanale : Ah che vanto le nostre #forzeArmate Che servizio! Appalti truccati per 18,5 milioni di euro, riguardano gli arredam… - cjmimun : RT @Affaritaliani: Esercito e Aeronautica, appalti truccati per 18 mln Gli affari d'oro con tende da campo e mostrine Ordinanze di custodia… - Affaritaliani : Esercito e Aeronautica, appalti truccati per 18 mln Gli affari d'oro con tende da campo e mostrine Ordinanze di cus… - enricodigiacomo : Appalti truccati e corruzioni nelle Forze Armate. Questo il quadro d’insieme per cui stamane gli investigatori dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Truccati gli Truccati gli appalti delle Forze armate. Tra gli arrestati un generale e un colonnello AGI - Agenzia Giornalistica Italia Truccati gli appalti delle Forze armate. Tra gli arrestati un generale e un colonnello

Tra gli appalti 'truccati' scoperti dagli inquirenti, ci sono la gara per la digitalizzazione e per il decespugliatore dell'aeroporto di Pratica di Mare. "La Difesa è parte lesa in questa vicenda e ...

Odg Forza Italia alla Camera respinto: 'Rescindiamo subito dalla liquidità condivisa di poker online'

Un piccolo intervento: gli effetti sono benefici, è vero, ma perché presentare un Odg su interventi di un anno fa quando Marco Trucco di PokerStars partecipò al regulatory briefing organizzato proprio ...

Tra gli appalti 'truccati' scoperti dagli inquirenti, ci sono la gara per la digitalizzazione e per il decespugliatore dell'aeroporto di Pratica di Mare. "La Difesa è parte lesa in questa vicenda e ...Un piccolo intervento: gli effetti sono benefici, è vero, ma perché presentare un Odg su interventi di un anno fa quando Marco Trucco di PokerStars partecipò al regulatory briefing organizzato proprio ...