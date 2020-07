‘Temptation Island 7’, nel passato di Lorenzo Amoruso una relazione con un’ex tronista di ‘Uomini e Donne’. Intanto lui e Manila Nazzaro prima del reality hanno dichiarato che… (Di giovedì 9 luglio 2020) Temptation Island 7 ha esordito con un primo episodio scoppiettante, premiato anche in termini di share. Merito probabilmente dell’inedito crossover Vip – Nip, che intreccia le dinamiche di coppie note a quelle di partecipanti non famosi. Proprio in quota very important people, ad affiancare i chiacchieratissimi Pietro Delle Piane e Antonella Elia, ci sono l’ex Miss Italia Manila Nazzaro, 42 anni, e il compagno Lorenzo Amoruso, 49 anni, ex calciatore e oggi imprenditore. La coppia si frequenta da circa circa tre anni. In effetti, nel 2017, Manila ha divorziato dal marito Francesco Cozza, avvicinandosi quindi a Lorenzo. Al contrario, Amoruso è sempre stato scapolo, ma può ... Leggi su isaechia

simone_paciello : Io che guardo l’edizione di quest’anno di Temptation Island. ?? #TemptationIsland - zazoomblog : Ilaria Gallozzi: chi è la tentatrice di Temptation Island 2020 - #Ilaria #Gallozzi: #tentatrice - mathaiunbelnaso : L’unico motivo per cui mi sveglio oggi è Temptation Island stasera #TemptationIsland - zazoomblog : Temptation Island Andrea su tutte le furie: “Portatemi Anna o vado io da lei” - #Temptation #Island #Andrea #tutte - gossipblogit : Ilaria Gallozzi: chi è la tentatrice di Temptation Island 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Temptation Island Coronavirus: Speranza, 'da dibattito Camera spunti per riforma Ssn' Affaritaliani.it