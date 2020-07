Scoperta frode in appalti alle forze armate per fornire distintivi e tende (Di giovedì 9 luglio 2020) La Squadra Mobile di Roma ha eseguito un’ordinanza di misure cautelari nei confronti di 31 indagati, tra i quali pubblici ufficiali - appartenenti alle forze armate con diverso grado - e imprenditori, accusati, tra l’altro, di frode nelle forniture, corruzione, turbativa d’asta e altro negli appalti per gli approvvigionamenti delle forze armate. Sarebbero emersi episodi di frode contrattuale ai danni delle amministrazioni da parte di ditte aggiudicatarie della produzione dei nuovi distintivi di grado. Sarebbe stata accertata anche una presunta truffa nella fornitura di tende per le truppe in missione all’estero.L’ordinanza dispone per 7 indagati gli arresti domiciliari, 5 misure ... Leggi su huffingtonpost

