Quattordicesima non pagata o in ritardo, cosa fare (Di giovedì 9 luglio 2020) Nel mese di luglio l’Inps eroga la Quattordicesima mensilità in favore di coloro che hanno maturato i requisiti di legge. La Quattordicesima è un importo erogato ai lavoratori dipendenti in aggiunta alle dodici mensilità ordinarie e alla tredicesima. Spetta ai soli lavoratori dipendenti con esclusione di stagisti, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi. L’obbligo di corrispondere la somma è previsto dai singoli contratti collettivi applicati dalle aziende che ne disciplinano importo e scadenza di pagamento. Viene pagata solitamente a luglio, in concomitanza con le ferie estive.cosa fare dunque se non si riceve il pagamento della Quattordicesima pur avendo diritto? In questi casi il lavoratore deve attivarsi per chiedere il ... Leggi su quifinanza

La quattordicesima, come noto, non è un assegno pensionistico vero e proprio ma un’integrazione che interviene per coloro che hanno redditi bassi e un’età anagrafica superiore ai 64 anni. L’Inps eroga ...

