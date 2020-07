PS5 e Xbox Series X: 'i videogiochi devono costare di più' e a dirlo è Cory Barlog, director di God of War (Di giovedì 9 luglio 2020) Solo la scorsa settimana abbiamo parlato di quelli che potrebbero essere i prezzi dei videogiochi su next-gen e di come diversi publisher stessero pensando a un aumento considerato per certi versi inevitabile. I videogiochi su PS5 e Xbox Series X costeranno di più? Forse, e il problema risiederebbe soprattutto in un costo dello sviluppo che sarebbe aumentato del 200-300% mentre il prezzo dei videogiochi rimaneva sostanzialmente invariato.L'ex PlayStation, Shawn Layden, ha sottolineato anche per questo motivo che un ritorno a videogiochi più contenuti che durino tra le 12 e le 15 ore potrebbe essere ideale considerando un modello AAA alla lunga insostenibile. Ma qual è la posizione di altre grandi personalità ... Leggi su eurogamer

