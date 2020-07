Porto di Napoli bloccato, la protesta dei lavoratori: “No ai licenziamenti” (Di giovedì 9 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Accesso al Porto di Napoli bloccato. Decine di operai portuali hanno aderito al “Si Cobas” e, all’altezza del del varco Pisacane davanti all’ingresso del Terminal Container Conateco, hanno iniziato la loro protesta contro il licenziamento di alcuni lavoratori avvenuto nei giorni scorsi. L'articolo Porto di Napoli bloccato, la protesta dei lavoratori: “No ai licenziamenti” proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

