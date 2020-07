Pomezia, sopralluogo al campo rom di Castel Romano della sindaca Virginia Raggi e del Sindaco Adriano Zuccalà (Di giovedì 9 luglio 2020) sopralluogo congiunto dei Sindaci di Roma e Pomezia questa mattina presso il campo rom di Castel Romano, dopo l’avvio dei lavori di messa in sicurezza e rimozione dei rifiuti. Da ieri gli operai sono al lavoro per chiudere tutti gli accessi laterali al campo e creare un unico percorso di ingresso e uscita, per impedire l’accesso di veicoli all’interno e lo stoccaggio dei rifiuti. Il campo sarà bonificato e presidiato h24 dalla Polizia Locale di Roma Capitale e dall’Esercito. “La Città di Pomezia ringrazia per gli interventi che, dopo una fase di preparazione complessa ad opera del Comune di Roma e delle forze dell’ordine, si stanno attuando in questi giorni – dichiara il Sindaco ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Pomezia, sopralluogo al campo rom di Castel Romano della sindaca Virginia Raggi e del Sindaco Adriano Zuccalà - AnnaMar74773335 : RT @Comune_Pomezia: #Pomezia Campo rom di #CastelRomano, sopralluogo congiunto della Sindaca di Roma Virginia Raggi e del Sindaco di Pomezi… - Comune_Pomezia : #Pomezia Campo rom di #CastelRomano, sopralluogo congiunto della Sindaca di Roma Virginia Raggi e del Sindaco di Po… -

Ultime Notizie dalla rete : Pomezia sopralluogo Pomezia, sopralluogo al campo rom di Castel Romano della sindaca Virginia Raggi e del Sindaco Adriano Zuccalà Il Corriere della Città Torvaianica, ‘strage’ di auto in divieto di sosta sul lungomare: si ripristina la legalità sul Lungomare Tognazzi

Lotta ai parcheggiatori abusivi e alle soste selvagge a Torvaianica, dove da qualche giorno gli agenti della polizia locale stanno controllando a tappeto le auto in sosta sul Lungomare Ugo Tognazzi. L ...

Fase 3, il Comune di Pomezia al lavoro per riaprire i centri anziani

Pomezia – Si è svolto questa mattina l’incontro tra il Sindaco Adriano Zuccalà, l’Assessore Miriam Delvecchio e i Presidenti dei quattro centri anziani di Pomezia. Al centro del confronto la riapertur ...

Lotta ai parcheggiatori abusivi e alle soste selvagge a Torvaianica, dove da qualche giorno gli agenti della polizia locale stanno controllando a tappeto le auto in sosta sul Lungomare Ugo Tognazzi. L ...Pomezia – Si è svolto questa mattina l’incontro tra il Sindaco Adriano Zuccalà, l’Assessore Miriam Delvecchio e i Presidenti dei quattro centri anziani di Pomezia. Al centro del confronto la riapertur ...