Omicidio Polizzi, Cassazione conferma l’ergastolo per Riccardo Menenti (Di giovedì 9 luglio 2020) L’assassino rimesso in libertà a gennaio ora dovrà tornare in carcere. “Giustizia è fatta” hanno commentato i familiari di Julia Tosti, la ragazza di Alessandro Polizzi, sfuggita all’agguato. Condanna a vita per Riccardo Menenti, 16 anni per suo figlio. confermato dalla Cassazione l’ergastolo per Riccardo Menenti, condannato per aver ucciso sette anni fa a Perugia, … L'articolo Omicidio Polizzi, Cassazione conferma l’ergastolo per Riccardo Menenti proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

