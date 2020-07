Omicidio Cerciello, Elder intercettato in carcere: «Non voglio imparare l’italiano, mi fa schifo» (Di giovedì 9 luglio 2020) «Non voglio imparare l’italiano, sono così stanco di sentire l’italiano. Lo odio». È quanto dice Finnegan Elder Lee in un dialogo intercettato il 2 agosto scorso nel carcere di Regina Coeli. «Se mai tornerò negli Stati Uniti – e la gente mi fa “ooh la cultura italiana, la lingua italiana, che bellezza” – io dirò quella merda? è disgustoso. Fa schifo non voglio mai più sentire l’italiano, mai più. Ok inudibile. È tutto quello che sento, tutto il giorno. Cazzate». Le parole di Elder Elder è a processo con Gabriel Natale Hjort per l’Omicidio del carabiniere Cerciello Rega ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Omicidio Cerciello, Elder intercettato in carcere: «Non voglio imparare l’italiano, mi fa schifo»… - romasulweb : Omicidio Cerciello, Elder in carcere: 'Dopo l'arresto mi hanno preso a calci e pugni' - FEMsrl : Omicidio Cerciello Rega, Elder intercettato in carcere: 'Dopo l'arresto calci e pugni' - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Omicidio Cerciello: Elder: 'Mi hanno pestato. Imparare l'italiano? Lo odio' - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: Omicidio #MarioCercielloRega, Elder: calci e pugni in caserma -