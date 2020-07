Conte, ultimatum ad Autostrade: "O fanno una proposta vantaggiosa per lo Stato o procediamo con la revoca" (Di giovedì 9 luglio 2020) Il principale argomento che sta tenendo banco in queste ore, dopo la conferma da parte della Consulta che è Stato legittimo estromettere Autostrade dalla ricostruzione del Ponte Morandi a Genova, è la revoca o meno della concessione alla stessa Aspi della gestione del nuovo ponte. La Stampa ha interviStato Giuseppe Conte su questo tema e il Premier, dopo aver concordato sul fatto che questa questione si trascina da troppo tempo, ha detto:"La procedura di revoca è stata avviata e ci sono tutti i presupposti per realizzarla, perché gli inadempimenti sono oggettivi, molteplici e conclamati. Quindi o arriva una proposta della controparte che è particolarmente vantaggiosa per lo Stato oppure ... Leggi su blogo

MediasetTgcom24 : Ponte di Genova, ultimatum di Conte ad Autostrade per l'Italia: 'O arriva una proposta seria o scatta la revoca'… - gio_figo : RT @RisatoNicola: L'ultimatum di #Conte ad #Autostrade per l'Italia: 'O arriva una proposta o scatta la #revoca' Tarallucci e vino rientre… - FarshidF10 : RT @GiulioTerzi: Alta tensione sul #5G. E #Huawei lancia l'ultimatum a Conte - - ALan__61 : Ieri prima De Micheli fa ciò che si sapeva,dato immobilismo,xcollaudare/consegnare la struttura,poi Conte dà ultima… - GiulioTerzi : Alta tensione sul #5G. E #Huawei lancia l'ultimatum a Conte - -