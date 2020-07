Baby K e Chiara Ferragni ‘Non mi basta più’: ecco il video ufficiale (Di giovedì 9 luglio 2020) Influencer, fashion blogger, imprenditrice digitale. Ma anche cantante. Chi l’avrebbe mai detto? Ebbene sì, è uscito a mezzanotte del 27 giugno il nuovo singolo di Baby K (feat) Chiara Ferragni. Si chiama ‘Non mi basta più’ e su Youtube ha già ottenuto tantissime visualizzazioni. Diventerà la nuova hit dell’estate 2020? Intanto, oggi alle 14 è anche uscito il video. Baby K e Chiara Ferragni: ‘Non mi basta più’ E’ nato tutto per la campagna estiva di Pantene che ha deciso di affiancare me come testimonial a Baby K. Ci siamo incontrate, abbiamo parlato un pò. Perché non fai anche tu una parte in ... Leggi su ilcorrieredellacitta

radiodeejay : 'Questo è il pezzo mio preferito!'. Il video di #NonMiBastaPiù di @BABYKMUSIC e @ChiaraFerragni - CorriereCitta : Baby K e Chiara Ferragni 'Non mi basta più': ecco il video ufficiale #Chiaraferragni #babyk #nonmibastapiu #video - DRepubblicait : Baby K: 'Il mio viaggio senza destinazione con Chiara Ferragni' [di BENEDETTA PERILLI] [aggiornamento delle 16:07] - DRepubblicait : Baby K: 'Il mio viaggio senza destinazione con Chiara Ferragni' [aggiornamento delle 16:07] - new__kidz : il video di baby k e chiara ferragni -