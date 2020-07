Android Auto wireless ed Apple CarPlay di serie sulla Chevrolet Corvette Stingray (Di giovedì 9 luglio 2020) La Chevrolet Corvette Stingray presentata lo scorso anno non difetta certo in prestazioni e neppure in tecnologia di bordo L'articolo Android Auto wireless ed Apple CarPlay di serie sulla Chevrolet Corvette Stingray proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

Ultime Notizie dalla rete : Android Auto Apple CarPlay e Android Auto, come funzionano. l'Automobile - ACI Lexus LS restyling: per l’ammiraglia più comfort e tecnologia

A quasi quattro anni dal lancio, è giunto il momento del restyling di metà carriera per la Lexus LS, l’ammiraglia del brand premium giapponese. La maggior parte delle novità introdotte punta sul comfo ...

Nissan Qashqai vince il premio ‘Best Car for City Driver’

con tecnologia Apple CarPlay e Android Auto. La versione speciale N-TEC del crossover che da sempre è in vetta alle classifiche dei più venduti in Italia, è stata realizzata per andare incontro ...

