Alessia Marcuzzi, il marito è una furia: “Adesso parlo io” (Di giovedì 9 luglio 2020) In questi ultimi giorni, Alessia Marcuzzi è al centro dell’attenzione di tutti. A causa della clamorosa indiscrezione legata al presunto tradimento di Stefano De Martino con la famosissima conduttrice romana ai danni di Belen Rodriguez, l’ex colonna portate de L’Isola dei Famosi è completamente al centro del gossip. Certo, la notizia è stata immediatamente smentita. Subito dopo la sua diffusione, infatti, il conduttore di Made in Sud ha prontamente smentito questa voce di corridoio. E lo ha fatto anche Belen. Quando, pochissime ore fa, tramite un’Instagram Stories condivisa sul suo canale social ufficiale, non soltanto ha reputato falsa la notizia, ma ha anche specificato che non capisce affatto il motivo per cui costantemente si diffondono menzogne del genere. ... Leggi su howtodofor

trash_italiano : Dagospia: 'relazione clandestina tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino' Alessia Marcuzzi: - blogtivvu : Il 'famoso' fiore viola di Alessia Marcuzzi? E' un pensiero per Nadia Toffa e Stefano De Martino non c’entra niente… - ilapazzagioia : Questo è un video di Stefano de Martino a cena con Alessia Marcuzzi mentre Belen guarda dall’IPad? #TemptationIsland - leggoit : #Belen e Stefano, la reazione del marito di Alessia Marcuzzi: «È furioso». Ecco cosa sta succedendo - blogtivvu : Il fiore viola di Alessia Marcuzzi è un pensiero per Nadia Toffa: Stefano De Martino non c’entra niente -