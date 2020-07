Tragedia a Palermo, muore Angelo Mignosi di 30 anni (Di mercoledì 8 luglio 2020) È morto nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Civico di Palermo Angelo Mignosi, 30 anni, palermitano. Il giovane è morto dopo una agonia durata mesi. Le speranze si sono spente ieri dopo sette mesi di ricovero. Angelo Mignosi è la vittima di un incidente mortale avvenuto in via Pitrè il 2 dicembre 2019. Il 30enne, a bordo del suo scooter di grossa cilindrata, centró in pieno un uomo di 74 anni che passeggiava con il suo cane. Vincenzo Lo Piccolo, questo il nome dell’uomo, venne trasportato all’ospedale Ingrassia. Qui morì dopo qualche ore. Anche il cane al guinzaglio perse la vita nello schianto. Angelo stava per arrivare a casa, erano le 20 ed era già buio. L’incidente avvenne in via Pitrè nei pressi dell’aeroporto di Boccadifalco. Angelo Mignosi è dunque un’altra vittima delle ... Leggi su direttasicilia

