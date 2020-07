The Last of Us Parte II ed il review bombing: dopo il caso, Metacritic apporta alcune modifiche al sistema (Di mercoledì 8 luglio 2020) Metacritic ha modificato il suo sistema di punteggio dopo che The Last of Us Parte II è stato sottoposto a importanti review bombing a seguito della sua uscita il mese scorso.Ora, invece di dare il proprio voto appena il gioco verrà pubblicato, il giocatore dovrà aspettare alcuni giorni: in questo modo si dovrebbe "incoraggiare" il giocatore a provare il titolo uscito prima di dare una valutazione. Ciò non significa che i giochi non subiranno review bombing dopo che i giorni saranno trascorsi, ma almeno dovrebbe garantire che le persone non facciano diminuire drasticamente il punteggio senza ragione subito il primo giorno.La notizia è trapelata all'interno del forum di ResetEra: un ... Leggi su eurogamer

