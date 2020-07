Selvaggia Lucarelli deferita dall’Ordine dei giornalisti (Di mercoledì 8 luglio 2020) Le è stato contestato di avere reso possibile l’identificazione del figlio minorenne a mezzo stampa. Il fatto è avvenuto a seguito della contestazione del 15enne nei confronti di Matteo Salvini durante l’iniziativa leghista di domenica scorsa. Secondo quanto si apprende dall’Agi, la giornalista e blogger Selvaggia Lucarelli, è stata deferita dal consiglio dell’Ordine Lombardo dei … L'articolo Selvaggia Lucarelli deferita dall’Ordine dei giornalisti proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

E neanche per dire qualcosa sui social della Lega che lo hanno messo alla gogna. Ma per aprire un fascicolo contro la madre Selvaggia Lucarelli: "L'Ordine (o Disordine) dei giornalisti lombardo (o ..." Selvaggia Lucarelli è stata deferita dall'Ordine dei Giornalisti dopo che suo figlio Leon ha contestato Matteo Salvini ad un evento a Milano: ecco per quali motivi.