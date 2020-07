Ribery, il futuro lo svela… Sebastien Frey (Di mercoledì 8 luglio 2020) Scosso dal furto subito nella sua casa in provincia di Firenze, Franck Ribery aveva spaventato l'ambiente viola quasi minacciando alcune decisioni imminenti relative al futuro. In tanti hanno temuto, o temono ancora, che il fuoriclasse ex Bayern Monaco possa andare via dopo appena una stagione. A svelare quale sarà il suo futuro è stato l'ex portiere Sebastien Frey.Frey svela il futuro di Riberycaption id="attachment 988631" align="alignnone" width="684" Frey (getty images)/captionL'ex portiere anche della Fiorentina, attualmente ambasciatore del club viola, ha parlato a Radio Toscana dell'amico Franck Ribery e di tutto quello che concerne il suo futuro: "Ama Firenze e non ha mai pensato di andare via", ha detto Frey. "Posso parlare a suo nome perché ci ho parlato non più tardi di quest'oggi. Si è un po' isolato ma non ha mai detto di voler ... Leggi su itasportpress

