Realme X50, immagini e caratteristiche del nuovo smartphone di fascia media con modulo 5G (Di mercoledì 8 luglio 2020) Realme X50 è ufficiale. Lo smartphone 5G arriva in Italia a un prezzo concorrenziale, pronto a sfidare il Mi 10 Lite di Xiaomi. Si parte infatti da 369,90 euro per la variante con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, fino ad arrivare a 389,90 euro per la versione che prevede ben 8 GB di RAM. Prezzi che lo rendono – almeno sulla carta – un dispositivo estremamente interessante. Rispetto al Realme X50 Pro il prezzo è dunque più basso, a causa di alcune differenze e rinunce che Realme ha operato proprio per collocare questo modello in una fascia più economica del mercato. A bordo ad esempio troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 765G di Qualcomm che comunque dovrebbe assicurare delle ottime prestazioni. Il display è un pannello IPS LCD da 6,57 pollici ... Leggi su ilfattoquotidiano

CellulareMag : realme X50 5G: un prezzo che mette in imbarazzo la concorrenza. Non ci crederai! - smartworld_it : Realme X50 ufficiale: Snapdragon 765G con 5G, 120 Hz, 6 fotocamere a partire da 369€ - defanetpc : Un nuovo modello per la fascia media bassa con le funzionalità 5G #5g #realme #x50 #android #smartphone - GizChinait : Recensione #RealMe X50 5G: display a 120 Hz e 5G ad un prezzo per TUTTE le tasche #RealmeX505G… - realmeItalia : RT @HDblog: Realme X50 5G ufficiale in Italia | Recensione e Confronto X50 Pro -

Ultime Notizie dalla rete : Realme X50 Realme X50 – Recensione del sorprendente smartphone di fascia media Game Legends realme X50 5G: un prezzo che mette in imbarazzo la concorrenza. Non ci crederai!

Si è conclusa in tarda mattinata la presentazione (in streaming) del nuovo realme X50 5G, uno smartphone di fascia media con connettività 5G. Cuore del sistema è infatti il nuovo processore di ...

realme presenta il nuovo realme X50 5G, tantissima potenza a poco prezzo

Realme X50 5G è ufficiale in Italia. Si tratta di uno smartphone dalle caratteristiche all’avanguardia e dal prezzo aggressivo, con il quale l’azienda intende offrire un’esperienza 5G per tutti. Pensa ...

Si è conclusa in tarda mattinata la presentazione (in streaming) del nuovo realme X50 5G, uno smartphone di fascia media con connettività 5G. Cuore del sistema è infatti il nuovo processore di ...Realme X50 5G è ufficiale in Italia. Si tratta di uno smartphone dalle caratteristiche all’avanguardia e dal prezzo aggressivo, con il quale l’azienda intende offrire un’esperienza 5G per tutti. Pensa ...