Per Salvini, "serve una pace fiscale, azzerare i debiti del passato" (Di mercoledì 8 luglio 2020) AGI - "Non occorre solo un taglio delle tasse ma un azzeramento dei debiti del passato. pace fiscale totale. Saldo e stralcio". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a Rtl 102.5. I dati sul Pil "chiedono coraggio". "Occorre azzerare il codice degli appalti per almeno cinque anni, non per un anno, per dare ossigeno ai sindaci e alle imprese". Quanto al bonus vacanze, il leader della Lega ha osservato che "la Francia ha messo sul turismo 18 miliardi, l'Italia si è fermata a tre. Il bonus vacanze, citando Fantozzi, è una boiata pazzesca. Servono soldi a fondo perduto, come fanno gli altri paesi. Occorre copiare gli altri Paesi europei". Il ministro Azzolina? "Abbiamo un ministro dell'Istruzione evidentemente non all'altezza. Siamo a luglio e ancora non sappiamo quando riaprono le scuole, con quanti bimbi per classe e quanto durano le ore. ... Leggi su agi

