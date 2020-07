Leonardo Greco, l’annuncio sui social: nei mesi scorsi aveva sconfitto il coronavirus (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tre mesi fa era finito in ospedale. Il momento più virulento dell’epidemia non aveva risparmiato l’ex protagonista di Uomini e Donne Leonardo Greco. Era iniziato come un raffreddore, poi una tosse e la febbre. Giorni in cui la temperatura si abbassava e saliva senza andarsene mai, poi l’improvviso aggravarsi delle sue condizioni e la diagnosi di coronavirus. Da lì giorni difficili, il ricovero. Costretto a restare in ospedale per diverse settimane attaccato all’ossigeno. Fortunatamente, dopo un po’ di tempo, la sua battaglia ha avuto un esito più che positivo. Il milanese, infatti, è guarito dal Covid-19. E, molto presto, è riuscito a ritornare alla sua vita di sempre. Tuttavia, nonostante questo, come testimoniato anche dal diretto ... Leggi su caffeinamagazine

xtikibombom : Non c'è nella classifica ma per me miglior coppia di sempre di uomini e donne LEONARDO GRECO E DILETTA PAGLIANO (tr… - mudovdedei : Anni passati a credere fermamente che Barbara Barbieri (la Bubi di Leonardo Greco) e Barbara De Santi (trono over)… - neslisupport : Leonardo Greco (ex tronista di uomini e donne) dedica #DavantiAgliOcchi di @neslimusic a sua figlia. ?? - lelehemmx : (il primo che mi attacca, lo blocco) se uniamo 'young' brad pitt, 'young' leonardo di caprio ed harry styles, ecco… -