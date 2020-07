L’Atalanta sa solo vincere, si riscattano Roma e Torino (Di giovedì 9 luglio 2020) PALERMO (ITALPRESS) – L’Atalanta sa solo vincere: vittima di turno la Sampdoria, mentre torna alla vittoria la Roma e vincono il Sassuolo a Bologna e il Torino nello scontro salvezza contro il Brescia. La squadra bergamasca non conosce ostacoli, anche se contro la Sampdoria di Ranieri (espulso) fatica prima di riuscire a passare in vantaggio. Tocca a Toloi alla mezz’ora della ripresa segnare sugli sviluppi di un corner, poi Muriel arrotonda a 5′ dalla fine e regala tre punti preziosi agli orobici, ora – in attesa dell’Inter – terzi a -2 dalla Lazio seconda e -9 dalla Juve capolista contro cui giocano sabato sera.La Roma trema all’Olimpico contro il Parma, in gol con Kucka su rigore, ma torna a vincere dopo tre ko di fila e raggiunge al ... Leggi su ildenaro

Agenzia_Ansa : #Calcio #SerieA L'Atalanta sa solo vincere, con la Samp suona la 9/a. Lazio a due punti Risultati:… - Notiziedi_it : L’Atalanta sa solo vincere, riscatto per Roma e Torino - Notiziedi_it : L’Atalanta sa solo vincere, si riscattano Roma e Torino - anarchico74 : C'è solo da stare muti e in religioso silenzio ?? quello che sta facendo l @Atalanta_BC è semplicemente meraviglioso. - Jfollow_37 : RT @Agenzia_Ansa: #Calcio #SerieA L'Atalanta sa solo vincere, con la Samp suona la 9/a. Lazio a due punti Risultati: #AtalantaSampdoria 2-… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Atalanta solo Roberto Costantini: il nuovo libro «Anche le pulci prendono la tosse» Corriere della Sera